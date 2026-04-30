Schwerer Unfall beim Abbiegen: Biker (†45) stirbt nach Crash mit Auto

Seeshaupt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindebereich von Seeshaupt ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Abbiegevorgang tödlich verletzt worden.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Trotz der Maßnahmen starb der Motorradfahrer an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr auf einer Staatsstraße in Fahrtrichtung Seeshaupt.

Als der 36 Jahre alte Autofahrer an der Abzweigung "Schmitten" nach links abbiegen wollte, krachte der 45 Jahre alte Motorradfahrer in den Wagen. Offenbar übersah der Mann im Auto den entgegenkommenden Biker.

"Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Neben rund 20 Feuerwehrkräften waren unter anderem mehrere Polizeistreifen, vier Rettungsfahrzeuge und zwei Kriseninterventionsteams und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Straße musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft München II zum Unfallort geschickt. Er unterstützt die Ermittler.