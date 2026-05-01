Arbeiter von Laster überrollt: Mann (†61) stirbt auf A9-Baustelle
Bad Berneck - Bei einem Betriebsunfall im oberfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Donnerstag auf einer Baustelle auf der A9 ein Arbeiter tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat – nach ersten Erkenntnissen – ein 26 Jahre alter Lastwagenfahrer beim Rückwärtsfahren im Baustellenbereich den Arbeiter übersehen.
Dieser war an diesem Nachmittag gerade mit Vermessungsarbeiten beschäftigt. Der 61-Jährige wurde dabei überrollt.
"Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb der Mann aus dem Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen am Unfallort", gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.
"Der Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Hof erlitt einen Schock. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes begannen noch vor Ort mit psychosozialer Versorgung."
Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt – unterstützt von einem Gutachter, den die Staatsanwaltschaft hinzuzog – zum Unglückshergang.
Darüber hinaus haben sich auch Verantwortliche des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft vor Ort eingetroffen. Der Verkehr auf der Autobahn war nicht beeinträchtigt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa