Arbeiter von Laster überrollt: Mann (†61) stirbt auf A9-Baustelle

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Bei einem schweren Betriebsunfall auf einer Autobahn-Baustelle ist am Donnerstag ein 61 Jahre alter Arbeiter von einem Lastwagen tödlich verletzt worden.

Von Marco Schimpfhauser

Bad Berneck - Bei einem Betriebsunfall im oberfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Donnerstag auf einer Baustelle auf der A9 ein Arbeiter tödlich verletzt worden.

Trotz des Einsatzes eines Rettungshubschraubers konnte das Leben des Vermessers nicht gerettet werden. (Symbolbild)
Trotz des Einsatzes eines Rettungshubschraubers konnte das Leben des Vermessers nicht gerettet werden. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat – nach ersten Erkenntnissen – ein 26 Jahre alter Lastwagenfahrer beim Rückwärtsfahren im Baustellenbereich den Arbeiter übersehen.

Dieser war an diesem Nachmittag gerade mit Vermessungsarbeiten beschäftigt. Der 61-Jährige wurde dabei überrollt.

"Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb der Mann aus dem Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen am Unfallort", gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.

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"Der Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Hof erlitt einen Schock. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes begannen noch vor Ort mit psychosozialer Versorgung."

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt – unterstützt von einem Gutachter, den die Staatsanwaltschaft hinzuzog – zum Unglückshergang.

Darüber hinaus haben sich auch Verantwortliche des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft vor Ort eingetroffen. Der Verkehr auf der Autobahn war nicht beeinträchtigt.  

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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