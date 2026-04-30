Schleuderfahrt endet an Baum: Frau schwer verletzt in Klinik geflogen

Dinkelsbühl - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist am späten Donnerstagnachmittag eine Frau bei einem Autounfall schwer verletzt worden.

Eine Autofahrerin wurde am Donnerstag zwischen Seidelsdorf und Unterradach bei einem Unfall schwer verletzt. © vifogra / Ralph Goppelt

Wie mehrere Pressedienste mitteilten, handelt es sich bei der Fahrerin um eine 36 Jahre alte Frau.

Möglicherweise erlitt sie bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen ist die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf einer Staatsstraße im Bereich Dinkelsbühl nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Ich Auto rutschte dabei auf der Strecke zwischen Seidelsdorf und Unterradach über den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum.