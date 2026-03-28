Tragischer Motorrad-Unfall: Jugendliche rutscht in Gegenverkehr und wird in Graben geschleudert
Von Charlotte Haft und Benedikt Zinsmeister
Großaitingen - Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Großaitingen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden.
Laut Angaben der Polizeiinspektion Schwabmünchen kam es am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße A30 zwischen Waldberg und Klimmach.
Die Fahrerin des Leichtkraftrads verlor demnach in einer Rechtskurve die Kontrolle und rutschte auf die Gegenspur.
Der ihr entgegenkommende Autofahrer habe noch ein Ausweichmanöver versucht, bei dem er von der Straße abkam. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen.
Der Fahrer des Autos blieb dabei den Angaben zufolge unverletzt.
Die Motorradfahrerin sei in einen Straßengraben geschleudert worden. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg gebracht.
Ihr 16-jähriger Mitfahrer konnte sich laut Angaben der Polizei noch abrollen, er verletzte sich bei dem Unfall demnach leicht und wurde ins Krankenhaus Bobingen gebracht.
Unfall bei Großaitingen: Motorrad und Auto krachen ineinander
Die Fahrzeuge mussten den Angaben zufolge abgeschleppt werden, der Schaden belaufe sich auf mindestens 45.500 Euro. Nach eindreiviertel Stunden konnte die Straße an der Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Es wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa