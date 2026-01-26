Drama in Österreich: Teenager (†14) prallt beim Skifahren gegen Fels und stirbt

Ebensee (Österreich) - Ein 14-jähriger Tscheche ist beim Skifahren in Österreich ums Leben gekommen.

In den Bergen kam es zuletzt zu mehreren Todesfällen unter Wintersportlern. (Symbolbild) © Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung/dpa

Der Junge war laut Polizei am Montagvormittag im Wintersportgebiet Feuerkogel in Oberösterreich unterwegs.

Den Angaben zufolge fuhr der 14-Jährige mit zwei Begleitpersonen auf der Skiabfahrt Nr. 2. Gegen 10 Uhr fuhr er als letzter seiner Gruppe talabwärts. Dabei kam er rechts von der präparierten Piste ab und stürzte in freies Gelände.

Er prallte gegen einen Felsen und erlitt schwere Verletzungen. Ein Kommandant der Alpinpolizei berichtete dem Sender ORF, dass der Aufprall so heftig war, dass der Helm des Jungen brach.

Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Seilbahn eilte dem Jungen zu Hilfe und setzte sofort den Notruf ab. Trotz der Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.