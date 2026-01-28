Mehrere Personen verletzt! Täter schießen bei Verfolgungsjagd auf SEK-Autos

Absberg/Weißenburg - Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ein SEK-Einsatz am Dienstagnachmittag offenbar aus dem Ruder gelaufen: Zwei Männer rasten mit einem Wagen davon, gaben während der Flucht Schüsse ab und krachten später in Weißenburg in ein anderes Auto.

Nach einem Unfall im Kreisverkehr konnten die beiden Personen im Fluchtauto festgenommen werden. © NEWS5 / Felix Besold

"Mehrere Männer waren ins Visier der Polizei geraten, weil wir eine verdächtige Wahrnehmung über möglicherweise bewaffnete Männer hatten", so Michael Konrad, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Weitere Recherchen hätten diesen Eindruck bestätigt. Kurz nach 17 Uhr entdeckten die Kräfte vor einem Wohnhaus in Absberg dann den gesuchten Mercedes mit niederländischer Zulassung, in dem zwei Männer saßen.

Als das Auto kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Pfofeld.

Dabei fielen laut Mitteilung Schüsse in Richtung eines Polizeifahrzeugs. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen.

"Während der Fahrt eröffneten sie das Feuer auf Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken in der Nacht auf Mittwoch mit.

Die Flucht führte durch mehrere Orte bis zum Ortseingang von Weißenburg. Stellenweise soll der Wagen innerorts deutlich über 100 km/h gefahren sein.