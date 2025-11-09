Tragischer Unfall: Mann wird vom eigenen Unimog überrollt

Lengdorf - Im Landkreis Erding kam ein 81-Jähriger bei einem Unfall auf seinem Hof ums Leben.

Ein Rettungshubschrauber war zum Einsatzort geschickt worden, doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior am Samstagnachmittag bei Arbeiten von dem Nutzfahrzeug überrollt.

Den Ermittlungen zufolge war der Mann beim Einsteigen abgerutscht und wurde dann vom sich rückwärts bewegenden Unimog mit dem linken Vorderreifen überfahren.

"Trotz der sofortigen Alarmierung der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät", so die Polizei. Der Mann erlag noch auf dem Hof im Rettungshubschrauber seinen schweren Verletzungen.