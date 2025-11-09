Tragischer Unfall: Mann wird vom eigenen Unimog überrollt
Lengdorf - Im Landkreis Erding kam ein 81-Jähriger bei einem Unfall auf seinem Hof ums Leben.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior am Samstagnachmittag bei Arbeiten von dem Nutzfahrzeug überrollt.
Den Ermittlungen zufolge war der Mann beim Einsteigen abgerutscht und wurde dann vom sich rückwärts bewegenden Unimog mit dem linken Vorderreifen überfahren.
"Trotz der sofortigen Alarmierung der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät", so die Polizei. Der Mann erlag noch auf dem Hof im Rettungshubschrauber seinen schweren Verletzungen.
Die Kriminalpolizei Erding hat nun Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen, es gibt aber derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa