Scheiben nicht freigekratzt: Autofahrerin erfasst 96-Jährigen im Rollstuhl

Bad Reichenhall - Am Donnerstagmorgen hat eine 74-Jährige auf der Wittelsbacherstraße mit ihrem Auto einen 96-Jährigen auf seinem elektrischen Seniorenmobil frontal erfasst und verletzt.

Der 96-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. © Bayerisches Rotes Kreuz/KV Berchtesgadener Land

Der Mann stand an der roten Ampel und wollte gegen 8.15 Uhr nach links zur Kirche abbiegen.

Laut BRK war die Frontscheibe des Mercedes A-Klasse vereist und nicht freigekratzt – zudem kam die Fahrerin zu weit nach links von ihrer Spur ab.

Eine Mitarbeiterin des ambulanten Pflegedienstes des Roten Kreuzes kam zufällig vorbei, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Rettungsdienst und Notarzt rückten an.

"Die Einsatzkräfte versorgten den ansprechbaren 96-Jährigen und brachten ihn dann zur weiteren Behandlung in die Kreisklinik Bad Reichenhall", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Die Polizei sperrte den Bereich kurzzeitig und dokumentierte den Unfall. "Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen vor Ort den Unfall auf, regelten den Verkehr und reinigten die Straße von Splittern", hieß es weiter.