Zehn Meter in die Tiefe: Auto fliegt nach Lkw-Crash von A70-Brücke

Scheßlitz - Am Montag gegen 13.45 Uhr stürzte ein Mann mit seinem Auto im Landkreis Bamberg in den Abgrund. Zuvor kollidierte er mit einem Lkw.

Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Mit dem Auto ist der Fahrer von einer Autobahnbrücke in Scheßlitz etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Wegen eines langsamer werdenden Lastwagen sei ein zweiter Lasterfahrer auf die linke Spur der A70 ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden, teilte die Polizei mit.

Dort sei jedoch der 30-Jährige in seinem Auto herangefahren. Mit seinem Wagen prallte er demnach gegen den Lastwagen.

Durch den Aufprall sei das Auto bei Scheßlitz in Oberfranken über die Leitplanke geschleudert worden und in die Tiefe gefallen. Der Wagen sei auf dem Dach gelandet, der 30-Jährige habe sich selbst befreien können.