Tragischer Unfall: Mutter prallt mit Auto gegen Baum - Kind stirbt

Augsburg - Bei einem Unfall in Augsburg ist ein fünfjähriges Kind gestorben.

Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. © Feuerwehr Königsbrunn

Die Mutter war mit ihrer Tochter im Wagen gegen einen Baum geprallt, das Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter wurde schwer verletzt im Auto eingeklemmt und musste von Ersthelfern und der Feuerwehr befreit werden. Sie kam ins Krankenhaus.

Warum die 39-Jährige am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 17 die Kontrolle über ihren Wagen verlor, blieb laut Polizei zunächst unklar.

Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei gegen den Baum geprallt, hieß es.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zur Klärung wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.