Tragödie am Samstagmorgen: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Seltmans - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B12 bei Weitnau-Seltmans: Ein Auto kollidierte mit einem Radfahrer.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. © Michael Breher / EinsatzReport24

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 41-jähriger Fahrradfahrer von Seltmans auf die B12 in Fahrtrichtung Isny auffahren.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Autoinsassen standen nach dem Unfall unter Schock und wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst rückten an, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.