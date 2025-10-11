Tragödie auf Bauernhof: Vater überrollt Tochter – Einjährige stirbt

Legau - Auf einem Bauernhof in Bayern ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Kleinkind überlebte das Unglück nicht.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Dort verstarb es wenig später. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Legau im Allgäu.

Demnach übersah ein 35-jähriger Familienvater beim Rückwärtsfahren seine ein Jahr alte Tochter hinter dem Fahrzeug und überrollte das Kind.

Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Dort erlag es wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die Familie wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.