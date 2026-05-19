Batterie explodiert beim Fremdstarten: Heli bringt Verletzten ins Krankenhaus

Söchtenau - In der oberbayerischen Gemeinde Söchtenau im Landkreis Rosenheim ist ein 56-jähriger Mann bei der Explosion einer Batterie verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe keine. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Angaben der Polizeiinspektion Rosenheim ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr.

Auf einem privaten Anwesen habe der Mann versucht, einen Lader fremdzustarten.

"Die Säure in der Batterie schoss aus dem Gehäuse und traf den 56-Jährigen an den Händen, Oberkörper- sowie Kopfbereich", teilten die Beamten am Dienstag mit.

"Weitere anwesende Personen alarmierten die Rettungskräfte und kamen dem Verletzten zur Hilfe."

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht.