Stoppschild missachtet: Drei Schwerverletzte bei Unfall in Oberfranken

Oberailsfeld/Waischenfeld - Bei einem Unfall im oberfränkischen Landkreis Bayreuth sind am Dienstagmorgen drei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Der Transporter überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls. © Daniel Vogl/dpa

Laut Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger gegen 6 Uhr mit einem weißen Citroën-Transporter von Eichenbirkig in Richtung Rabenstein unterwegs. Ein 49 Jahre alter Mann saß auf dem Beifahrersitz.

Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Fahrer an der Kreuzung zwischen Oberailsfeld und Waischenfeld ein Stoppschild und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda, an dessen Steuer ein 34-Jähriger saß.

Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Ersthelfer befreiten die beiden Männer aus dem Transporter.

Der 49-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die beiden anderen Männer erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Rettungshubschrauber waren dafür im Einsatz.