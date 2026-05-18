Schock in Bayerns Touri-Hotspot: 25-Tonnen-Bagger stürzt in Hopfensee
Füssen - Nur wenige Kilometer vom Schloss Neuschwanstein entfernt läuft seit Montagvormittag ein Großeinsatz. Der Grund: Ein tonnenschwerer Bagger ist in den Hopfensee bei Füssen im Allgäu gestürzt.
Am Ufer des Sees soll ein neuer Radfahrersteg entstehen. Im Rahmen der dazugehörigen Bauarbeiten kam es gegen 9 Uhr laut Polizei zu dem Unfall.
Der Baggerfahrer war damit beschäftigt, Stelzen beziehungsweise Pfähle für das Fundament des geplanten Seeuferwegs zu errichten. Dafür war die Baumaschine auf einem angelegten Plateau unmittelbar am Wasser im Einsatz.
Plötzlich stürzte der rund 25 Tonnen schwere Raupenbagger ab und blieb anschließend zur Hälfte im Wasser liegen.
Der Fahrer konnte sich selbstständig retten und blieb unverletzt.
Einsatzkräfte richten vorsichtshalber Ölsperre ein
Einsatzkräfte der Feuerwehr prüften, ob Öl aus dem Fahrzeug in den See ausgetreten ist. Zunächst habe es jedoch keine Hinweise auf eine Verunreinigung gegeben. Auch die Wasserwacht war im Einsatz.
Eine Ölsperre wurde vorsichtshalber errichtet. Die Bergung des schweren Baugeräts soll zeitnah erfolgen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Andrea Liss / EinsatzReport24