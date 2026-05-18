Schock in Bayerns Touri-Hotspot: 25-Tonnen-Bagger stürzt in Hopfensee

Füssen - Nur wenige Kilometer vom Schloss Neuschwanstein entfernt läuft seit Montagvormittag ein Großeinsatz. Der Grund: Ein tonnenschwerer Bagger ist in den Hopfensee bei Füssen im Allgäu gestürzt.

Der Raupenbagger liegt vor dem Alpenpanorama im Hopfensee. © Andrea Liss / EinsatzReport24

Am Ufer des Sees soll ein neuer Radfahrersteg entstehen. Im Rahmen der dazugehörigen Bauarbeiten kam es gegen 9 Uhr laut Polizei zu dem Unfall.

Der Baggerfahrer war damit beschäftigt, Stelzen beziehungsweise Pfähle für das Fundament des geplanten Seeuferwegs zu errichten. Dafür war die Baumaschine auf einem angelegten Plateau unmittelbar am Wasser im Einsatz.

Plötzlich stürzte der rund 25 Tonnen schwere Raupenbagger ab und blieb anschließend zur Hälfte im Wasser liegen.

Der Fahrer konnte sich selbstständig retten und blieb unverletzt.