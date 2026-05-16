Unfall am Stauende: Junge Frau kracht in Betonwand, Vollsperrung auf A8

Jettingen-Scheppach - Nach einem Unfall an einem Stauende auf der A8 in Schwaben ist die Strecke Richtung München zwischenzeitlich voll gesperrt gewesen.

Nach dem Unfall haben mehrere Fahrzeuge auf der A8 die Fahrbahn blockiert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine 21-Jährige habe den stockenden Verkehr übersehen und sei nach links ausgewichen, um dem Auto vor ihr nicht aufzufahren, teilte die Polizei mit.

Dadurch prallte sie auf Höhe der Anschlussstelle Burgau im Landkreis Günzburg gegen die Betonwand und zwei weitere Fahrzeuge.