Unfall auf der B20: Senior kracht mit Auto in Gegenverkehr

Freilassing - Bei einem Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land ist ein 78-Jähriger mit seinem Auto am frühen Samstagmorgen gleich mit zwei weiteren Fahrzeugen im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Die B20 musste im Berchtesgadener Land nach einem Unfall gesperrt werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 20 kurz nach Freilassing Mitte Richtung Laufen verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Senior war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei habe er zunächst den Wagen einer entgegenkommenden 28-Jährigen gestreift.

Anschließend krachte er den Angaben zufolge frontal mit dem Auto einer 41-Jährigen zusammen, die dahinter fuhr.