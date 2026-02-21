Auto kracht frontal in Traktor: Frau (†35) kommt bei Unfall in Oberbayern ums Leben

Weilheim-Schongau - Bei einem schweren Unfall am Freitagabend in Oberbayern ist eine 35-Jährige gestorben.

Bei einem Unfall zwischen Pähl und Wielenbach im Kreis Weilheim-Schongau am Freitag ist eine Frau gestorben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war die Frau gegen 17.45 Uhr auf der Staatsstraße 2056 von Pähl in Richtung Wielenbach unterwegs, als sie aus zunächst unklaren Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ins Schleudern geriet.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein Traktor entgegenkam. Der 40-Jährige aus Weßling am Steuer der Landmaschine versuchte noch vergeblich auszuweichen – es kam zum Frontalzusammenstoß.

Die 35-Jährige aus Dießen wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Pähl und Wielenbach befreiten sie mit schwerem Gerät.

Allerdings waren ihre Verletzungen so schwer, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt.