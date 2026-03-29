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Unfall im Allgäu Skyline Park: Mann arbeitet am Riesenrad und fällt in die Tiefe
Bad Wörishofen - Bei einem Unfall am Samstagnachmittag im "Allgäu Skyline Park" wurde ein 72-jähriger Arbeiter schwer verletzt.
Nach technischen Problemen am Riesenrad im örtlichen Vergnügungspark hatte sich der Angestellte auf einer Leiter ans Werk gemacht.
Wie die Polizei mitteilte, fiel er dabei rund drei Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen im Hals- und Rückenbereich zu.
Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa