Trotz grüner Ampel für beide: Fußgänger in Rosenheim bei Autounfall schwer verletzt

Rosenheim - Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Happinger Straße unterwegs. Dabei bemerkte sie einen Senior nicht, der in diesem Moment über die Straße gehen wollte.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Sowohl sie als auch der 80-jährige Fußgänger hatten an der Kreuzung zwischen der Happinger Straße und der Kufsteiner Straße in Rosenheim die Ampel "Grün". Der Senior überquerte deshalb die Straße.



Währenddessen bog die Autofahrerin nach links ab, übersah laut Polizei den Mann und erfasste ihn. Durch den Aufprall wurde der Senior hart zu Boden geschleudert.