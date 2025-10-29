Trotz grüner Ampel für beide: Fußgänger in Rosenheim bei Autounfall schwer verletzt
Von Klaas Seißer und Paulina Sternsdorf
Rosenheim - Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Happinger Straße unterwegs. Dabei bemerkte sie einen Senior nicht, der in diesem Moment über die Straße gehen wollte.
Sowohl sie als auch der 80-jährige Fußgänger hatten an der Kreuzung zwischen der Happinger Straße und der Kufsteiner Straße in Rosenheim die Ampel "Grün". Der Senior überquerte deshalb die Straße.
Währenddessen bog die Autofahrerin nach links ab, übersah laut Polizei den Mann und erfasste ihn. Durch den Aufprall wurde der Senior hart zu Boden geschleudert.
Der 80-jährige Verunfallte kam schwer verletzt an Kopf- und Oberkörperbereich in ein Krankenhaus. Gegen die 60-Jährige ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa (Symbolfoto)