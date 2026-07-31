Zum Start des Ferienverkehrs: Bikerin bei Unfall auf A3 schwer verletzt, Bereich stundenlang dicht

Nittendorf - Eine Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag im oberpfälzischen Landkreis Regensburg bei einem Unfall auf der A3 schwer verletzt worden.

Eine Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall auf der A3 schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Laut Angaben ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Nittendorf und Sinzing.

Nach ersten Informationen musste ein 47-jähriger ungarischer Autofahrer wegen des hohen Verkehrsaufkommens kurz vor dem Parkplatz Erlgrund Süd seinen Wagen stark abbremsen.

Die 62-jährige Bikerin aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachte in das Auto.

Das berichtet der Mediendienst "Vifogra", der mit einem Reporterteam bei den Polizeibeamten vor Ort war.

Demnach versorgten Ersthelfer die Motorradfahrerin bis zum Eintreffen der Sanitäter. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die A3 musste in Fahrtrichtung Passau für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.