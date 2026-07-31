Zum Start des Ferienverkehrs: Bikerin bei Unfall auf A3 schwer verletzt, Bereich stundenlang dicht

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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A3 in Fahrtrichtung Passau ereignet. Eine Motorradfahrerin wurde schwer verletzt.

Von Marco Schimpfhauser

Nittendorf - Eine Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag im oberpfälzischen Landkreis Regensburg bei einem Unfall auf der A3 schwer verletzt worden.

Eine Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall auf der A3 schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt
Eine Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall auf der A3 schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt  © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Laut Angaben ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Nittendorf und Sinzing.

Nach ersten Informationen musste ein 47-jähriger ungarischer Autofahrer wegen des hohen Verkehrsaufkommens kurz vor dem Parkplatz Erlgrund Süd seinen Wagen stark abbremsen.

Die 62-jährige Bikerin aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und krachte in das Auto.

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Das berichtet der Mediendienst "Vifogra", der mit einem Reporterteam bei den Polizeibeamten vor Ort war.

Demnach versorgten Ersthelfer die Motorradfahrerin bis zum Eintreffen der Sanitäter. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die A3 musste in Fahrtrichtung Passau für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Nach ersten Meldungen ereignete sich der Vorfall gegen 15.43 Uhr. Erst gegen 19.05 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, ein Gutachter hilft bei den Untersuchungen. Es gab keine weiteren Verletzten.

Titelfoto: Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

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