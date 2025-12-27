Unfalldrama in Unterfranken: Kind (†3) wird von Radlader erfasst und stirbt
Von Lena Brandner
Marktheidenfeld - Ein drei Jahre alter Junge ist auf einem landwirtschaftlichen Hof in Unterfranken von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden.
Am Steuer habe nach Erkenntnissen der Polizei ein erwachsener Verwandter des Kindes gesessen. Weitere Details zum Fahrer gab die Polizei zunächst nicht bekannt.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am frühen Samstagnachmittag auf dem Hof in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Dreijährigen feststellen können.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter bei der Klärung des Unfallhergangs helfen.
Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung
Die Ermittler gingen laut einem Polizeisprecher von einem Unfallgeschehen aus. Gegen den Fahrer des Radladers werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.
Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich den Angaben nach um die Familie des Kindes.
Titelfoto: Boris Rössler/dpa