Unfalldrama in Unterfranken: Kind (†3) wird von Radlader erfasst und stirbt

Marktheidenfeld - Ein drei Jahre alter Junge ist auf einem landwirtschaftlichen Hof in Unterfranken von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden.

Für den Jungen (†3) kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Am Steuer habe nach Erkenntnissen der Polizei ein erwachsener Verwandter des Kindes gesessen. Weitere Details zum Fahrer gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am frühen Samstagnachmittag auf dem Hof in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Dreijährigen feststellen können.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter bei der Klärung des Unfallhergangs helfen.