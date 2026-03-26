Unfallserie durch Eis und Schnee: Rund 145.000 Euro Schaden

Hof - Ein plötzlicher Wetterumschwung mit leichtem Schneefall und Eisregen hat auf der A9 im oberfränkischen Landkreis Hof zu mehreren Verkehrsunfällen geführt.

Im Landkreis Hof mussten die Einsatzkräfte wetterbedingt gleich zu mehreren Unfällen ausrücken. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte, seien die Autos am Mittwoch auf der glatten Fahrbahn regelrecht "geschrottet" worden.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 145.000 Euro, jedoch wurden keine Menschen verletzt.

Zunächst war ein 46-Jähriger mit seinem Wagen aus Baden-Württemberg ins Schleudern geraten. Das Auto kollidierte mehrfach mit den Leitplanken.

Weder der Fahrer noch ein 49-Jähriger auf dem Beifahrersitz wurden verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 65.000 Euro.

Unmittelbar im Anschluss kam es durch das unfallbedingte Hindernis zu einem Folgeunfall.