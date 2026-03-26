Unfallserie durch Eis und Schnee: Rund 145.000 Euro Schaden
Von Roland Beck
Hof - Ein plötzlicher Wetterumschwung mit leichtem Schneefall und Eisregen hat auf der A9 im oberfränkischen Landkreis Hof zu mehreren Verkehrsunfällen geführt.
Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte, seien die Autos am Mittwoch auf der glatten Fahrbahn regelrecht "geschrottet" worden.
Es entstand ein Gesamtschaden von rund 145.000 Euro, jedoch wurden keine Menschen verletzt.
Zunächst war ein 46-Jähriger mit seinem Wagen aus Baden-Württemberg ins Schleudern geraten. Das Auto kollidierte mehrfach mit den Leitplanken.
Weder der Fahrer noch ein 49-Jähriger auf dem Beifahrersitz wurden verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 65.000 Euro.
Unmittelbar im Anschluss kam es durch das unfallbedingte Hindernis zu einem Folgeunfall.
Auto mit Sommerreifen kracht in Leitplanke
Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Hof erkannte die Situation nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf das bremsende Auto eines ebenfalls 53-Jährigen aus Leipzig auf. Auch diese beiden Menschen blieben unversehrt.
Der Schaden beläuft sich hier auf rund 40.000 Euro. Nur rund eine halbe Stunde später krachte es auf der Gegenfahrbahn bei Leupoldsgrün. Ein 41-Jähriger verlor auf der glatten Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in der Leitplanke.
Der Fahrer blieb unverletzt, den Schaden schätzten die Beamten abermals auf 40.000 Euro. Zudem bemängelten die Polizisten, dass der Wagen noch mit sommerlicher Bereifung unterwegs gewesen sei.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa