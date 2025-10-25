Chaos auf B303: Laster ignoriert Umleitung, doch seine Abkürzung endet abrupt

Ebersdorf - Wegen einer Sperrung nach einem Unfall sind bei Ebersdorf rund ein Dutzend Fahrzeuge – darunter Busse und Lkw – unerlaubt über einen Fuß- und Radweg gefahren.

Die Polizei zeigte die zwölf Fahrer an, die ein Sperrung umfahren wollten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Ein Lastwagen, der nicht der offiziellen Umleitung folgen wollte, sei in der vermeintlichen Abkürzung stecken geblieben und konnte nicht mehr weiter fahren, wie die Polizei mitteilte.

Ein Auto war am Freitagmorgen auf der stark befahrenen B303 im Landkreis Coburg von der Straße abgekommen. Der Fahrer hatte gesundheitliche Probleme am Steuer gehabt.

Sein Auto touchierte die Leitplanke auf einer Länge von rund 35 Meter, wie es weiter hieß.