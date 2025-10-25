Chaos auf B303: Laster ignoriert Umleitung, doch seine Abkürzung endet abrupt
Von Marcel Gnauck
Ebersdorf - Wegen einer Sperrung nach einem Unfall sind bei Ebersdorf rund ein Dutzend Fahrzeuge – darunter Busse und Lkw – unerlaubt über einen Fuß- und Radweg gefahren.
Ein Lastwagen, der nicht der offiziellen Umleitung folgen wollte, sei in der vermeintlichen Abkürzung stecken geblieben und konnte nicht mehr weiter fahren, wie die Polizei mitteilte.
Ein Auto war am Freitagmorgen auf der stark befahrenen B303 im Landkreis Coburg von der Straße abgekommen. Der Fahrer hatte gesundheitliche Probleme am Steuer gehabt.
Sein Auto touchierte die Leitplanke auf einer Länge von rund 35 Meter, wie es weiter hieß.
Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle von Sanitätern versorgt.
Gegen die zwölf "ungeduldigen" Fahrer wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet, erklärte die Polizei.
Titelfoto: David Inderlied/dpa