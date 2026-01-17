Unglück auf Sportplatz: 19-Jähriger fällt in Schneefräse

Ein 19-Jähriger will auf einem Sportplatz im Landkreis Berchtesgadener Land Schneeräumen. Dann gerät er in die Schneefräse.

Von Sophia-Caroline Kosel

Schönau - Beim Schneefräsen am Sportplatz Schönau am Königssee ist ein 19-Jähriger am Samstag verunglückt.

In Oberbayern kam es bei Arbeiten mit einer Schneefräse zum schweren Unfall. (Symbolbild)
In Oberbayern kam es bei Arbeiten mit einer Schneefräse zum schweren Unfall. (Symbolbild)  © Fredrik von Erichsen/dpa

Er sei während dieser Arbeiten gestürzt und in eine laufende Schneefräse geraten, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann erlitt demnach erhebliche Verletzungen an beiden Beinen, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben, so die Polizei.

Er wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Auch ein Hubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Die Berchtesgadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Ursache für den Arbeitsunfall blieb zunächst unklar.

