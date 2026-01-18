Unglück auf Sportplatz: 23-Jähriger fällt in Schneefräse

Schönau - Beim Schneefräsen am Sportplatz Schönau am Königssee ist ein 23-Jähriger am Samstag verunglückt.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. © Angerer, BRK BGL

Er sei während dieser Arbeiten gestürzt und in eine laufende Schneefräse geraten, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann erlitt demnach schwerste Verletzungen an beiden Beinen, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben, so die Polizei. Anwesende Arbeitskollegen leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab

Des Weiteren übernahmen anschließen Rettungskräfte intensive notärztliche Betreuung am Unfallort. Danach wurde er in einem Rettungswagen unter ärztlicher Betreuung in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Wegen des dichten Inversionsnebels kam ein Hubschraubereinsatz nicht infrage.

