 520

Unglück auf Sportplatz: 23-Jähriger fällt in Schneefräse

Ein 23-Jähriger will auf einem Sportplatz im Landkreis Berchtesgadener Land Schneeräumen. Dann gerät er in die Schneefräse.

Von Sophia-Caroline Kosel und Paulina Sternsdorf

Schönau - Beim Schneefräsen am Sportplatz Schönau am Königssee ist ein 23-Jähriger am Samstag verunglückt.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.  © Angerer, BRK BGL

Er sei während dieser Arbeiten gestürzt und in eine laufende Schneefräse geraten, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann erlitt demnach schwerste Verletzungen an beiden Beinen, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben, so die Polizei. Anwesende Arbeitskollegen leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab

Des Weiteren übernahmen anschließen Rettungskräfte intensive notärztliche Betreuung am Unfallort. Danach wurde er in einem Rettungswagen unter ärztlicher Betreuung in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Wegen des dichten Inversionsnebels kam ein Hubschraubereinsatz nicht infrage.

Tragödie am Samstagmorgen: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt
Bayern Unfall Tragödie am Samstagmorgen: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Auch ein Hubschrauber war vor Ort, welcher aber aufgrund des dichten Inversionsnebels nicht zum Einsatz kam.

Der Junge war in eine Schneefräse gefallen.
Der Junge war in eine Schneefräse gefallen.  © Angerer, BRK BGL

Die Berchtesgadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Ursache für den Arbeitsunfall blieb zunächst unklar.

Erstmeldung 17.Januar, 21.36 Uhr, Update 18.Januar, 7.19 Uhr.

Titelfoto: Angerer, BRK BGL

Mehr zum Thema Bayern Unfall: