VW kracht gegen Baum: 19-Jähriger stirbt, vier Schwerverletzte

Raisting - Bei einem Unfall am Sonntag im Kreis Weilheim-Schongau kam ein 19-Jähriger ums Leben, vier weitere Beteiligte wurden schwer verletzt.

Mit dem Hubschrauber wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Paul Zinken/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger kurz nach Mitternacht mit seinem VW auf dem Heckenwiesenweg bei Raisting in Richtung Erdfunkstelle.

Auf Höhe des Weilers Lachen kam das Auto in einer leichten Rechtskurve nach links in das Bankett und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Im VW saßen fünf Menschen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, so die Polizei. Durch den Aufprall wurden der 18-jährige Fahrer sowie ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger schwer verletzt. Sie mussten teils mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein weiterer Insasse (19) musste reanimiert werden. Er erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus Weilheim.