VW überschlägt sich und landet kopfüber im Main

Ebensfeld - Bei einem Unfall in Oberfranken hat sich ein 18-Jähriger mit seinem Auto überschlagen und ist mitsamt seinen drei Mitfahrern im Main gelandet.

Das Auto überschlug sich und versank fast vollständig im Main. © ---/ Polizei Lichtenfels/dpa

Die vier jungen Insassen wurden bei dem Unfall im Kreis Lichtenfels leicht verletzt und erlitten eine Unterkühlung, wie die Polizei mitteilte.

Der 18 Jahre alte Fahrer verlor demnach am Freitag gegen 22.50 Uhr auf dem Weg von Wiesen in Richtung Döringstadt in einer Rechtskurve die Kontrolle über den VW.

Das Auto sei ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und habe sich zweimal überschlagen. Auf dem Dach sei es im Wasser liegen geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Die vier Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 19 Jahren konnten sich laut Polizeiangaben selbstständig aus dem Wagen befreien und den Notruf wählen. Ein Insasse sei durch ein Fenster nach draußen gelangt. Bei einem Bekannten in der Nähe hätten sie sich aufgewärmt. Sie kamen in Krankenhäuser, wie es hieß.