Werkstattunfall: Teenager-Kollege gibt Gas, Mann wird schwer verletzt eingeklemmt

Rosenheim - Bei einem Unfall in einem Kfz-Betrieb im oberbayerischen Rosenheim ist am Mittwoch ein Mitarbeiter schwer verletzt worden.

Der in der Werkstatt verletzte Mitarbeiter wurde mit Bein- und Beckenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ein 19-jähriger Kollege war mit einem Kundenauto in Richtung des Mannes gefahren und hatte diesen zwischen Werkbank und Wand eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Der 28-Jährige erlitt Brüche im Bein- und Beckenbereich, Lebensgefahr bestand nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Unfallverursacher am Nachmittag auf eine Hebebühne fahren.

Dann drückte er laut Ermittler aus zunächst unbekannter Ursache plötzlich aufs Gaspedal, überfuhr die Arme der Hebebühne und rammte die Werkbank.

Rettungsdienst und Polizei, die nach dem Vorfall gegen 14.45 Uhr alarmiert wurden, befreiten den Schwerverletzten.