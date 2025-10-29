Zusammenstoß zwischen Bus und Transporter: Drei Schwerverletzte in Kempten

Kempten - Am Mittwoch stießen gegen 8.20 Uhr im Allgäu ein Linienbus und ein Transporter zusammen . Dabei wurden insgesamt acht Personen verletzt, einige davon schwer.

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zum Unfallort gerufen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Rettungsdienst brachte drei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.



Demnach hielt ein 28-Jähriger am Morgen mit seinem Transporter an einer roten Ampel an, was der dahinter fahrende ebenfalls 28 Jahre alte Busfahrer wohl zu spät erkannte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung fuhr der Linienbus auf das Heck des Transporters.

Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass der Transporter nach vorn gestoßen wurde und erst nach der Kreuzung zum Stehen kam. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 20 Menschen, von denen fünf Verletzungen erlitten.