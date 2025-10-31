 5.482

Bei Rot über die Ampel? 12-jähriger Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Kind überquert mit seinem Fahrrad bei Rot eine Kreuzung. Dort wird es von einem Auto erfasst.

Von Marcel Gnauck

Kempten - Ein zwölfjähriger Radfahrer ist auf einer Kreuzung im Allgäu von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Möglicherweise ist der kleine Junge bei Rot über die Kreuzung und von dem Auto erfasst worden.  © Markus Dored / EinsatzReport24

Der Unfall ereignete sich laut Angaben am Donnerstag gegen 18.40 Uhr.

Der Junge sei mit seinem Rad bei Rot über eine Ampel in Kempten gefahren, als ein 24 Jahre alter Autofahrer ihn mit seinem Wagen erfasst habe, teilte die Polizei mit.

Trotz sofortiger Reanimation starb das Kind an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kreuzung Adenauerring/Memminger Straße blieb während den Rettungsmaßnahmen etwa vier Stunden lang voll gesperrt.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Ampel für den 24-Jährigen Grün gezeigt habe. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Rettungseinsatz mit traurigem Ende: Der 12-Jährige hat den schweren Unfall in Kempten nicht überlebt.  © Markus Dored / EinsatzReport24

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Sachschaden auf etwa 300.000 Euro geschätzt wird. Ein Gutachter wurde laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hinzugezogen.

Titelfoto: Markus Dored / EinsatzReport24

