Verdächtiges weißes Pulver in DHL-Zentrum: War alles ein Unfall?

Alles in Kürze

Langenzenn - Die Aufregung war groß! Nach einem Lösungsmittelfund im DHL-Paket-Verteilzentrum in Langenzenn bei Nürnberg ist die Herkunft des Stoffes derzeit noch unklar. Mehrere Mitarbeiter hatten über Beschwerden geklagt.

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. © Daniel Karmann/dpa

Es werde momentan von der Polizei untersucht, wie das Mittel in das Paketzentrum kam, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei sei auch DHL gefordert.

Die Beamten sprachen von einem Unfall.

Die Polizei geht demnach momentan nicht davon aus, dass die Substanz aus einem Paket in das Verteilerzentrum geschickt wurde, um Menschen zu schaden. Vielmehr sei das Lösungsmittel wohl an einem noch unbekannten Ort eingesetzt worden und dann auf ebenfalls noch nicht geklärtem Weg in das Verteilerzentrum gelangt, teilte die Polizei mit.

DHL-Mitarbeiter kamen offenbar mit der Substanz in Berührung, die an mehreren Paketen anhaftete: 15 Mitarbeiter hatten Hautreaktionen, vier klagen zudem über Atembeschwerden oder Augenreizungen.