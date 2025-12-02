Während Ehepaar schläft: Einbrecher stehlen 300-Kilo-Tresor

Raisting - Einbrecher haben aus einem Haus im Süden Oberbayerns einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen.

Die Einbrecher schlugen zu, als die Bewohner schliefen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 7.15 Uhr zu. Demnach drangen sie über eine Garage und das gewaltsame Aufbrechen einer Tür ins Innere des Wohnhauses im Mösleweg in Raisting.

Aus einem Zimmer im Erdgeschoss entwendeten die Täter den Tresor, in dem sich Uhren, Schmuckstücke und wertvolle Münzen befanden.

Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, schlief zu dieser Zeit und bemerkte die Tat erst am nächsten Morgen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher den etwa 120 Zentimeter hohen Tresor mit einer Sackkarre oder einem anderen Hilfsmittel aus dem Haus bis zu einem geeigneten Fahrzeug transportiert haben.