Während Ehepaar schläft: Einbrecher stehlen 300-Kilo-Tresor

In Raisting in Obabyern haben Einbrecher einen Tresor entwendet. Die Kripo Weilheim ermittelt und sucht Zeugen.

Von Benedikt Zinsmeister

Raisting - Einbrecher haben aus einem Haus im Süden Oberbayerns einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen.

Die Einbrecher schlugen zu, als die Bewohner schliefen. (Symbolbild)
Die Einbrecher schlugen zu, als die Bewohner schliefen. (Symbolbild)  © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 7.15 Uhr zu. Demnach drangen sie über eine Garage und das gewaltsame Aufbrechen einer Tür ins Innere des Wohnhauses im Mösleweg in Raisting.

Aus einem Zimmer im Erdgeschoss entwendeten die Täter den Tresor, in dem sich Uhren, Schmuckstücke und wertvolle Münzen befanden.

Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, schlief zu dieser Zeit und bemerkte die Tat erst am nächsten Morgen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher den etwa 120 Zentimeter hohen Tresor mit einer Sackkarre oder einem anderen Hilfsmittel aus dem Haus bis zu einem geeigneten Fahrzeug transportiert haben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08816400 zu melden.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

