Während Nachbar um sein Leben kämpft: Rentner fotografiert Reanimation

Gebenbach - Während sein 75-jähriger Nachbar reanimiert wurde, hat ein 71-Jähriger in Gebenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) den Rettungseinsatz fotografiert.

Der 75-Jährige wurde im Rettungswagen reanimiert. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Nachbar erlitt am Samstagabend gegen 19.15 Uhr einen kritischen medizinischen Notfall und wurde von Rettungskräften im Rettungswagen wiederbelebt, wie die Polizei mitteilte.

Den Einsatzkräften fiel demnach auf, dass der 71-Jährige am Fenster stand und Bilder machte.

Eine hinzugezogene Streife stellte den Mann zur Rede und fand auf dessen Spiegelreflexkamera Bilder von Patient und Rettungskräften während der Reanimation.

Kamera und Speicherkarte wurden sichergestellt. Die Reanimation des 75-Jährigen verlief erfolgreich, er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.