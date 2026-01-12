Weniger Kinderpornografie? Deshalb sind diese Fallzahlen alarmierend

Bamberg - Die bayerische Zentralstelle Cybercrime hat im vergangenen Jahr weniger Fälle wegen des Umgangs mit kinderpornografischen Inhalten registriert.

Dass weniger kinderpornografische Fälle auftauchen, heißt, dass man den Kriminellen nicht mehr hinterherkommt. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Eine gute Nachricht ist dies jedoch nicht: "Es wäre weltfremd, zu sagen, die tatsächlichen Fälle sind zurückgegangen", sagte der stellvertretende Leiter der Spezialstaatsanwaltschaft, der Leitende Oberstaatsanwalt Thomas Goger, der Deutschen Presse-Agentur.

Abschließend lasse sich der Rückgang der Fallzahlen noch nicht beurteilen. "Natürlich haben wir uns in diesem Bereich bestimmte Themen aktiv vorgenommen, zum Beispiel das Livestreaming von Missbrauchstaten im Internet. Wir müssen allerdings von einem Rückgang der Meldungen aus der Online-Wirtschaft, der NCMEC-Meldungen, ausgehen."

Dabei geht es um die gemeinnützige Organisation "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) aus den USA, mit der die deutschen Ermittler kooperieren. Die Organisation arbeitet mit US-amerikanischen Internetanbietern und Serviceprovidern zusammen, die ihre Datenbestände auf mögliche Missbrauchsdarstellungen filtern.

Die These laut Goger: Mehr und mehr Dienste würden ihre Angebote Ende-zu-Ende verschlüsseln. "Möglicherweise fällt das Material den Anbietern schlicht nicht mehr auf. Und das ist genau der Grund, warum wir momentan sehr genau verfolgen, was sich auf europäischer Ebene tut."