18-Jähriger durch Schreckschusswaffe in Kreuzberg verletzt - Täter flüchtig!

Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist ein 18-Jähriger in der Nacht durch Schüsse aus einer Schreckschusspistole am Bein verletzt worden.

Die Täter seien unerkannt entkommen. © Michael Ukas/dpa

Der junge Mann werde in einer Klinik behandelt und schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Morgen mit.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr an einer Parkbank in der Bernburger Straße zwischen dem jungen Mann und einer unbekannten Zahl an Personen zu einer Auseinandersetzung.

Im Zuge dessen fielen die Schüsse.

Die Täter seien unerkannt entkommen, hieß es.