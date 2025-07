Sexueller Übergriff in Kreuzberg: 53-Jähriger zerrt Teenagerin ins Gebüsch

Berlin - In Berlin-Kreuzberg soll ein 53-jähriger Mann eine 16-Jährige in ein Gebüsch gezogen und sie dort sexuell belästigt sowie beraubt haben.

Die Polizei konnte den Mann (53) in der Nähe des Tatorts festnehmen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Gegenüber der Polizei schilderte das Mädchen, dass es am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Erkelenzdamm spazieren gegangen sei, als ein Mann es plötzlich am Arm gepackt und in ein Gebüsch gezogen habe.

Der 53-Jährige soll sie dort über der Kleidung im Brust- und Intimbereich berührt haben. Anschließend habe er ihr Kopfhörer und Handy entwendet, sie laut beschimpft und aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Die 16-Jährige flüchtete zu einer Verwandten und verständigte die Polizei.

Diese lokalisierte das Handy in der Nähe des Tatorts und konnte den bereits polizeibekannten Mann identifizieren.