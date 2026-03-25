Ab über den Großen Teich: BER bietet neue Langstreckenflüge an

Schönefeld - Über den Sommer kommen neue Langstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen BER hinzu.

Reisende am Flughafen BER bekommen neue Reiseziele. © Carsten Koall/dpa

Von Schönefeld aus können Fluggäste zwischen Juli und Oktober mit Air Canada ohne Zwischenstopp nach Montréal fliegen, wie die BER-Betreiber mitteilten. Dreimal pro Woche gibt es zudem eine Verbindung nach Québec.

Eine weitere Kanada-Verbindung bietet die Linie Air Transat an: Ab dem 3. Mai fliegt sie wie schon im Vorjahr dreimal pro Woche nach Toronto.

Auch die US-Metropole New York ist über den Sommer vom BER aus direkt erreichbar. Sowohl Delta Air Lines (ab dem 29. März) als auch United Airlines (ab dem 1. Mai) haben die Verbindung den Angaben zufolge im Angebot.

Der Sommerflugplan gilt grundsätzlich vom 29. März bis zum 24. Oktober. Neue Anbindungen beginnen aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Insgesamt können Fluggäste vom BER aus den Betreibern zufolge 155 Ziele in 55 Ländern anfliegen.

"Mallorca und Antalya sowie die Städte Paris, Wien und Zürich stehen weiterhin ganz oben auf der Liste der Top-Reiseziele ab BER", hieß es.