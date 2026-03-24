First Lady besucht Schillerkiez in Neukölln: Im Hipsterviertel entsteht ein soziales Bauprojekt

Berlin - Deutschlands First Lady hat den Berliner Bezirk Neukölln besucht. Dort entsteht im Schillerkiez eine neue Tee- und Wärmestube für obdachlose und arme Menschen.

Elke Büdenbender (62) kam zur Grundsteinlegung in den Schillerkiez. © Annette Riedl/dpa

Bei der Grundsteinlegung erinnerte die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70), Elke Büdenbender (62), daran, wie schwer der Alltag für Menschen ohne festen Wohnsitz ist.

"In Berlin wird viel gebaut: Wohnungen entstehen, neue Quartiere, Büros und Infrastruktur", sagte sie. Das sei wichtig für eine wachsende Stadt. Aber bei all den Bauprojekten stelle sich auch die Frage: "Für wen wird eigentlich gebaut?" Bei diesem Bauprojekt werde das klar beantwortet.

"Die Tee- und Wärmestube im Schillerkiez ist seit mehr als 40 Jahren ein Ort, an dem Menschen Unterstützung finden, die oft wenig Sicherheit in ihrem Alltag haben."

Die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, zu waschen, einen Moment auszuruhen - "das klingt selbstverständlich", sagte Büdenbender. Aber für Menschen ohne festen Wohnsitz sei vieles, was für andere selbstverständlich sei, sehr kompliziert und anstrengend. Wer keine Wohnung habe, habe auch keinen Ort für seine Post, seine Dinge oder um sich mal zurückzuziehen.

Der Alltag werde zu einer dauernden Improvisation. "Deshalb sind Orte wie dieser so wichtig."