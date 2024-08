29-Euro-Ticket schon vor dem Aus? "Kein Kassenschlager"

Berlin - Für Finanzsenator Stefan Evers (44, CDU) steht angesichts der Sparzwänge in Berlin das 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr genauso auf dem Prüfstand wie das kostenlose Mittagessen für Schulkinder.

Finanzsenator Stefan Evers (44, r.) sieht durch die Sparzwänge das 29-Euro-Ticket kritisch. © Jörg Carstensen/dpa

"Es darf keine Denkverbote geben. Auch das 29-Euro-Ticket steht auf dem Prüfstand, wie alles andere. Es ist übrigens auch kein Kassenschlager", sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung "Welt".

"Was ich auf jeden Fall sagen kann und nicht müde werde, zu wiederholen: Wir können nicht fünf Milliarden Euro in einem Haushalt sparen, ohne dass es irgendjemand merkt. Wir werden in den kommenden Monaten eine Menge unpopulärer Entscheidungen fällen müssen."

Auf die Frage nach dem kostenlosen Schulessen antwortete Evers: "Fünf Milliarden Euro – das heißt, wir müssen buchstäblich jeden Stein im Haushalt umdrehen, wir werden kein noch so schwieriges Thema ausklammern können."

Es sei natürlich darauf zu achten, sozial ausgewogen zu verfahren und dabei die Frage der Leistungsgerechtigkeit zu berücksichtigen. "Die Allgemeinheit kann nicht alles für alle finanzieren", sagte Evers.