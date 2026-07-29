30 Jahre nach ihrem Tod: Silly-Sängerin Tamara Danz wird mit Gedenkmünze geehrt

Von Verena Schmitt-Roschmann Berlin - Mit Frontfrau Tamara Danz wurde die Band Silly populär. 1996 starb die Sängerin mit nur 43 Jahren. Jetzt beschließt das Bundeskabinett eine besondere Ehrung.

Die DDR-Sängerin Tamara Danz beschrieb in den Songs ihre Erfahrungen über das Leben im SED-Staat. © DB ZB/dpa

An die legendäre Sängerin Tamara Danz soll eine silberne 35-Euro-Sondermünze erinnern. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) würdigte die vor 30 Jahren gestorbene Musikerin als weibliche Stimme der Rockmusik in der DDR.

"Mit ihrer Band Silly schuf sie Songs, deren poetische und zugleich unerschrockenen Texte von den Hoffnungen, Widersprüchen und Erfahrungen eines Lebens im SED-Staat erzählten", hieß es in Weimers Mitteilung.

Eine weitere Silber-Sondermünze im Wert von 35 Euro erinnert an den 100. Jahrestag der Uraufführung des Films "Metropolis" von Fritz Lang. Beide Münzen erscheinen 2027. Im Dezember nächsten Jahres wäre Danz 75 Jahre alt geworden. Sie starb im Juli 1996 im Alter von nur 43 Jahren an Krebs.

Pro Jahr gibt es nach Angaben des Finanzministeriums etwa zehn bis zwölf sogenannte Sammlermünzen, die bedeutende Persönlichkeiten und Themen aus Wissenschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport ehren. Sie werden mit unterschiedlichen Werten geprägt: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 35 Euro, 50 Euro, 100 Euro.