5000 Kilometer in 20 Tagen: Zwei Brandenburger wagen Extrem-Tour durch die USA

Jüterbog – Anton Gottwald (20) und Melvin Thiel (20) aus Jüterbog wollen in nur 20 Tagen mit dem Fahrrad von New York bis Los Angeles fahren. Auf die Tour haben sich die beiden monatelang vorbereitet.

Anton (l.) und Melvin (r.) starteten ihre Tour am 7. Juni in New York. © Anton Gottwald/Melvin Thiel

Schon nach ihrer Fahrt von Berlin nach Lissabon im März war klar: Der Trip durch die USA ist für die beiden "der nächste logische Schritt", erklärt Anton im TAG24-Interview. Was sie antreibt, ist vor allem der Gedanke, "die Grenzen immer weiter nach oben zu verschieben".

Anton arbeitet als Softwareentwickler, Melvin studiert Bauingenieurwesen. In ihrer Freizeit widmen sie sich jedoch einer Leidenschaft, die sie nun auf die andere Seite des Atlantiks führt.

Die Tour führt die beiden von den Appalachen über die Rocky Mountains bis in die trockenen Regionen des amerikanischen Südwestens. Extreme Hitze, Höhenmeter und potenzielle Begegnungen mit Wildtieren warten auf die beiden 20-Jährigen.

Respekt haben sie außerdem vor abgelegenen Streckenabschnitten, auf denen die Versorgung schwierig werden könnte: "Da haben wir Abschnitte von über 130 Kilometern, wo nichts kommt. Wenn man da die letzte Tankstelle verpasst, dann könnte es ziemlich sportlich werden", sagt Melvin.

Abseits der Strecke nehmen Anton und Melvin ihre Community mit auf die Reise. Auf ihrem Instagram-Account dokumentieren sie ihren Alltag auf dem Rad.