Nächster TU-Schock: Nach Hauptgebäude jetzt auch Bibliothek gesperrt
Von Stefan Kruse
Berlin - Nach dem Hauptgebäude trifft es nun die Bibliothek: Warum die TU Berlin erneut schließen muss.
Wie die Hochschule mitteilte, kann die gemeinsame Universitätsbibliothek der TU und der Universität der Künste Berlin seit Freitagabend bis einschließlich 12. Juni nicht genutzt werden.
Hintergrund ist demnach eine defekte Zylinderkopfdichtung einer technischen Anlage, die bei einer Prüfung durch Sachverständige festgestellt wurde.
Das Aggregat sei wichtig, weil es in Notfällen der Stromversorgung sicherheitsrelevanter Anlagen diene. Daher müsse das Gebäude bis zur Reparatur aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen bleiben.
Das TU-Hauptgebäude ist wegen Baumängeln seit 9. Mai geschlossen. Als Grund nannte die TU damals "bauliche Auffälligkeiten", die bei einer Begehung durch Behörden und die Berliner Feuerwehr festgestellt worden seien. Ein Termin zur Wiederöffnung ist nicht absehbar.
"Zum Sommersemester werden wir das noch nicht aufkriegen", sagte TU-Präsidentin Fatma Deniz am vergangenen Donnerstag dem RBB. Laut TU mussten zuletzt rund 350 Lehrveranstaltungen pro Woche in andere Räume verlegt werden oder digital stattfinden.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa