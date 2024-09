97-jähriger Patient erzählt von seinen Schmerzen und seinem Leben

Berlin - Nach monatelangen Beschwerden kann Karl-Heinz Behrendt (97) aus Berlin wieder schmerzfrei durchs Leben gehen. Was er im Krankenhaus jedoch vermisst und wie er sich ausgeholfen hat, verrät der Autor.

Karl-Heinz Behrendt kann nach erfolgreicher Behandlung im dreifach zertifizierten Helios Gefäßzentrum Berlin-Buch schmerzfrei seinen 97. Geburtstag feiern. © Dirk Pagels

Die Symptome begannen vor einigen Wochen ganz plötzlich mit Schmerzen in den Zehen, wie der Rentner berichtete. Diese verspürte Behrendt vor allem nachts und bei Kälte.

Nachdem ihm sein behandelnder Hausarzt nicht weiterhelfen konnte, wandte er sich an den Oberarzt im Helios Klinikum Berlin-Buch, Alexander Weber.

Die Diagnose: eine schwere Durchblutungsstörung der Kniekehlen-Schlagader, eine sogenannte Arteriosklerose.

Im Juni wurde im Helios-Klinikum in Buch der erste Eingriff am stärker betroffenen rechten Bein vorgenommen. Im September, folgte die Behandlung am linken Bein. Für beide Eingriffe wurde Behrendt für wenige Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Von den Aufenthalten in Berlin-Buch berichtete der 97-Jährige durchweg positiv und lobte die Fürsorge der Krankenpfleger. "Nur das Kissen könnte etwas gemütlicher sein", sagte Behrendt schmunzelnd.

Der rüstige Rentner hatte jedoch eine Lösung parat und brachte zum zweiten Aufenthalt kurzerhand ein eigenes mit.