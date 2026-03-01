Ab Sonntagnacht: Görlitzer Park wird jetzt abgeschlossen

Berlin - Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wird wegen des Drogenhandels und weiterer Kriminalität nun jede Nacht geschlossen - zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung.

Die neu gebauten Tore an den zahlreichen Eingängen des Parks werden dann je nach Jahreszeit ab 22 oder 23 Uhr abgeschlossen. © Britta Pedersen/dpa

Ab Sonntagabend sollen die 16 Eingänge des langgezogenen Parks um 22 Uhr mit neu gebauten Toren verschlossen werden, wie der Senat ankündigte. Das Verlassen des Parks wird auch danach noch über Drehtüren möglich sein.

Die neuen Öffnungs- und Schließzeiten sollen an allen Eingängen ausgehängt werden. Zuständig für das Schließen der Tore am Abend ist ein privater Wachdienst. Er soll auch nachts im Park unterwegs sein und Menschen zum Verlassen auffordern. Bei Bedarf werde er das Ordnungsamt oder die Polizei informieren.

Mehrere linke Initiativen, die die Schließung ablehnen, riefen für Sonntagabend zum Protest auf. Für eine Demonstration sind 100 Teilnehmer angemeldet.

Die Initiativen argumentieren, der Drogenhandel werde noch mehr als bisher in die umliegenden Wohngegenden mit Hauseingängen und Hinterhöfen verdrängt.