Menschenschlange in Berlin-Mitte: Warum stehen hier so viele an?

Berlin - Zur Wiedereröffnung der Hohenzollerngruft im Berliner Dom stehen die Menschen Schlange. Am Tag der offenen Tür standen bereits am Vormittag mehrere Hundert Menschen an, um die die Gruft am ersten Tag der Eröffnung sehen zu können, wie ein dpa-Fotograf berichtete.

Der Andrang vor dem Berliner Dom ist groß. © Christophe Gateau/dpa

Interessierte können bis 18 Uhr kostenlos den Dom und die neu gestaltete Gruft besuchen. Letzter Eintritt ist nach Angaben des Doms um 17 Uhr.

Die Gruft auf der Museumsinsel ist die zentrale Begräbnisstätte des früheren Kaiserhauses. Hier ruhen Angehörige des Hauses Hohenzollern, etwa der erste Preußenkönig Friedrich I. und seine Frau Sophie Charlotte.

Die Hohenzollerngruft zählt nach Angaben des Doms mit 91 Särgen aus fünf Jahrhunderten zu einer der größten Grablegen Europas.

Nach mehr als zehn Jahren Planung und sechs Jahren Bauzeit ist die Gruft ab Samstag erstmals wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich.