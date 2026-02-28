Dieser Berliner Mucki-Mann lässt Lkw alt aussehen

Linthe - Eine Stunde lang mit eigener Kraft einen Lastkraftwagen ziehen: Das ist dem Strongman-Athleten Felix Zappe (35) im brandenburgischen Linthe gelungen.

Acht Tonnen sind für den Strongman Felix Zappe (35) kein Problem. © Michael Ukas/dpa

Sein Ziel war es nach Angaben der Veranstalter, mindestens 750 Meter zurücklegen. Das schaffte er nach drei Runden, insgesamt zog er den Lkw sogar über vier Runden. Wie viel Meter es genau seien, müsse nun noch unter anderem mithilfe von Kameras genau gemessen werden.

Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt. Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull.

Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.

Das 110 Kilogramm schwere Mittelgewicht Felix Zappe stammt aus Brandenburg, lebt in Berlin und ist Unternehmensentwickler.