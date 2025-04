Aktivisten besetzten Hörsaal der HU: Polizei muss zwangsräumen durch "schieben und drücken"

Berlin - An der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin sind am Mittwoch Aktivisten in einen Lehrsaal eingedrungen und haben die Polizei mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen.

Rund 100 Menschen sind den Angaben der Humboldt-Universität nach gegen 14 Uhr in den Emil-Fischer-Hörsaal auf dem Campus Nord in Berlin-Mitte gelangt.

Einsatzkräfte entfernten die gewaltverherrlichenden Transparente und Banner. © Christophe Gateau/dpa

Das Präsidium der Humboldt-Universität zu Berlin entschied sich dazu, die Uni von der Polizei räumen zu lassen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten verhindern, dass weitere Personen in das Gebäude kamen.

Um die Räumung durchzusetzen, habe die Polizei "vereinzelt unmittelbaren Zwang in Form von Schieben und Drücken anwenden" müssen.

Vor der Uni fand eine Versammlung statt, die in dem Zusammenhang mit der Besetzungsaktion spontan bei der Polizei angezeigt wurde. Auch diese Demo wird von den Einsatzkräften begleitet.

In den sozialen Medien teilten einige Besetzer Fotos und kurze Clips ihrer Aktion. Dort ist zum Beispiel das rote Hamas-Dreieck zu sehen, das zweifach an die Eingangstür der Uni geschmiert wurde. Von einem der Balkone des Uni-Gebäudes hängt ein Transparent mit der Aufschrift: "You are collaborating in genocide."

Aufgrund des Großeinsatzes und der Vielzahl an Beteiligten kommt es momentan zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hessischen Straße und der Hannoverschen Straße, wie die Polizei mitteilte.