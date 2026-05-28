Alarm auf Tempelhofer Feld: Person mit Waffe unterwegs?

Berlin - Nach dem Alarm auf dem Tempelhofer Feld in Berlin wegen eines angeblich bewaffneten Mannes hat die Polizei ihren Großeinsatz beendet.

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot aktuell auf dem Tempelhofer Feld im Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa

"Da wir von keiner Gefahrenlage mehr ausgehen, wird der abgesperrte Bereich wieder freigegeben", teilte sie auf X mit. Ein Sprecher ergänzte, bei der Suche sei keine verdächtige Person festgestellt worden.

Weitere Hinweise auf eine Waffe lägen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei habe vor Ort Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei hatte eine Frau gegen 13 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen beobachtet. Bei einem Beteiligten will sie einen waffenähnlichen Gegenstand gesehen haben und wählte daher den Notruf.

Die Polizei eilte daraufhin mit rund 100 teils schwer bewaffneten Einsatzkräften zum Tempelhofer Feld, um die Person zu suchen. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem weitläufigen früheren Flughafenareal.

Es bestehe der "Verdacht einer Gefahrenlage", teilte die Behörde auf der Onlineplattform X zunächst mit. "Unsere Einsatzkräfte sind bereits sichtbar vor Ort und überprüfen die Situation", hieß es. "Bislang haben unsere Einsatzkräfte keine konkrete Gefahr festgestellt." Dabei bleib es auch!