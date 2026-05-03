Wieder Schüsse in Berlin gefallen! Zwei Männer angeschossen, Zustand eines Opfers kritisch
Berlin - Die Serie reißt nicht ab: Erneut knallte es in Berlin! Im Stadtteil Neukölln sind zwei Männer angeschossen worden.
Einsatzkräfte seien am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in die Hermannstraße alarmiert worden, schrieb die Polizei auf X.
Beide Männer wurden im Bereich der Beine getroffen, einer von ihnen befindet sich denn Angaben zufolge in einem kritischen Zustand.
Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt.
Weitere Angaben zu Alter oder Identität lagen zunächst nicht vor. Auch zum Hintergrund der Schüsse wurde nichts mitgeteilt.
Der Kriminaldauerdienst und die Spurensicherung übernahmen noch am Abend die Ermittlungen am Tatort. Der Bereich rund um den U-Bahnhof Leinestraße wurde abgesperrt. Die U-Bahn der Linie U8 fuhr ohne Halt durch.
Titelfoto: Denis Zielke/TAG24