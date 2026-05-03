Wieder Schüsse in Berlin gefallen! Zwei Männer angeschossen, Zustand eines Opfers kritisch

Berlin - Die Serie reißt nicht ab: Erneut knallte es in Berlin! Im Stadtteil Neukölln sind zwei Männer angeschossen worden.

Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt zwischen den U-Bahn-Eingängen ab. © Denis Zielke/TAG24

Einsatzkräfte seien am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in die Hermannstraße alarmiert worden, schrieb die Polizei auf X.

Beide Männer wurden im Bereich der Beine getroffen, einer von ihnen befindet sich denn Angaben zufolge in einem kritischen Zustand.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt.

Weitere Angaben zu Alter oder Identität lagen zunächst nicht vor. Auch zum Hintergrund der Schüsse wurde nichts mitgeteilt.